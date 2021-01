El gobierno de Malvinas Argentinas asesora a los adultos mayores que quieren vacunarse contra el coronavirus

Siempre polémico, el ex ministro de.

La directora de Adultos Mayores, Stella Álvarez, comentó: “El objetivo es colaborar con los adultos mayores para que puedan inscribirse en la página oficial de la provincia de Buenos Aires. Ayudar sobre todo a aquellos que no tienen acceso directo a internet. Seguimos trabajando con los adultos mayores en forma permanente y estamos cerca de sus necesidades. Si bien la vacuna no es obligatoria, muchos ya tienen la decisión tomada, asique desde el Municipio los ayudamos para sortear las dificultades”.