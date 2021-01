Comenzaron los exámenes para el ingreso a las fuerzas de seguridad de la Provincia

Se trata de personas que no.

Aún se encuentra abierta la inscripción para incorporarse a las fuerzas de seguridad hasta el 31 de enero, quienes cumplan con los requisitos necesarios -ser argentino/a, nativo/a, naturalizado/a o por opción; tener entre 18 y 25 años; poseer domicilio en la provincia de Buenos Aires; no registrar antecedentes penales; y tener los estudios secundarios finalizados- podrán completar los formularios que se encuentran en la página del Ministerio de Seguridad.

Finalmente, Ghi señaló que “estamos participando activamente, no solo en las distintas estrategias de prevención que operativamente desarrollamos de manera articulada con el ministerio, sino también en esta acción, que es la piedra angular de la política de seguridad donde una persona decide incorporarse a la fuerza y tiene que someterse a todo proceso formativo”. “Eso tiene que ser con un protocolo, abordado de manera muy seria, facilitándoles también ese proceso al vecino y la vecina. En este caso, se hace de manera descentralizada y ahí está el rol del Municipio, garantizando todas las condiciones para que eso suceda”, cerró.

Al concluir la recorrida, el jefe comunal afirmó: “Esta es una iniciativa que venimos trabajando articuladamente con el Ministerio de Seguridad, a través del subsecretario, que da cuenta de la principal demanda que tiene hoy nuestra comunidad, que es justamente la seguridad. Para eso, necesitamos tener a la policía motivada, profesionalizada y bien remunerada, ese es el horizonte que persiguen el ministro y el gobernador. Frente a esto, los municipios no podemos permanecer indiferentes”.