San Isidro suma su segundo espacio de juegos para perros

El nuevo canil está siendo construido en un sector especial para que no afecte la arboleda del lugar. Tendrá juegos de destreza para las mascotas, espacio de descanso para los dueños, nueva vegetación y luminarias.

El lugar, con una superficie de 200 metros cuadrados, tendrá rejas perimetrales para que los perros puedan correr y jugar con la seguridad de que no salgan al parque ni crucen la avenida de la Unidad Nacional. Para ello, el acceso tendrá un sistema de doble puerta de una hoja con cámara intermedia y sistema de cierre con gravedad para evitar la salida de los animales.