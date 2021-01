La intendenta Sabena supervisó las actividades de reinserción escolar de alumnos de una escuela de Garín

En la Asociación Social, Cultural y Deportiva del barrio 24 de Febrero de Garín, y con los protocolos de bioseguridad correspondientes ante la pandemia de coronavirus, la intendenta interina Verónica Sabena supervisó las actividades de reinserción escolar destinadas a más de 40 alumnos y alumnas de la Escuela Primaria 9 que no tuvieron acceso a las clases de modalidad virtual.

