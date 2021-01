Tigre ofrece opciones para disfrutar de las vacaciones de manera segura

“La pandemia por coronavirus ha afectado a múltiples sectores de la economía, y sin dudas el turismo no ha quedado exento. Trabajamos en protocolos específicos para los distintos prestadores que integran el rubro, siguiendo los lineamientos de los gobiernos Nacional y Provincial”, señaló el intendente Julio Zamora, y agregó: “En cercanía a la Ciudad de Buenos Aires, Tigre es el destino turístico más importante. Nos preparamos para que sea un lugar seguro en todos los términos, pero hoy más que nunca desde el punto de vista sanitario”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com