Se desarticularon nuevas fiestas clandestinas y San Fernando recuerda que se aplicarán fuertes multas

A su vez, el secretario de Gobierno, Luis Freitas, comentó: “Venimos trabajando muy firmemente en el control de la vía pública y los espacios públicos desde el día uno de la pandemia, porque así nos lo pidió el intendente Juan Andreotti. Entendemos que la gente tiene ganas de reunirse, pero estamos en emergencia sanitaria, la pandemia no pasó, y son momentos muy difíciles”.

“Lo que prevenimos lo solicitan los gobiernos nacional, provincial y municipal, para que no aumenten los contagios de coronavirus y se junten menos de 10 personas dentro o fuera de un domicilio”, confirmó.