Descalzo: “Las restricciones se dan por el aumento de casos y para evitar un colapso del sistema sanitario”

No hay consenso con los intendentes,.

“El barbijo es como el casco, que muchas veces los motoristas lo usan en el codo, cuando es para proteger la cabeza. En este caso es el barbijo es para proteger la nariz y la boca, y no solo el mentón”, ejemplificó, para luego realizar un llamado a la reflexión: “Todos nos hemos ido relajando, ciudadanos y funcionarios. Hay que retomar el camino de la toma de conciencia y entender que las medidas de prevención son esenciales para afrontar los meses de pandemia que todavía nos quedan por delante”.

Otra consulta de SM Noticias estuvo vinculado a la manera en que van a controlar y aplicar las multas para quienes no usen correctamente el tapabocas, y Pablo Descalzo expuso que “la determinación tiene que ver más con la concientización de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio que con la multa”. “Tienen que tomar conciencia que nos queda por delante varios meses más de pandemia”, indicó, y reconoció que “los ciudadanos han respetado en demasía las normas que se establecieron a lo largo del año pasado, y lógicamente hay un relajamiento producto de un hartazgo, que nosotros entendemos, pero sabemos que es necesario seguir cuidándonos y seguir utilizando correctamente el barbijo”.

La otra medida establece que los locales nocturnos podrán permanecer abiertos hasta las 24 horas, buscando así restringir la circulación en horarios nocturnos y así evitar contagios. “La pandemia continúa y no queremos tomar medidas restrictivas mucho más drásticas con el sector comercial gastronómico, que a lo largo de casi todo el año fueron muy golpeados, pero también durante cuatro años” de gobierno de Cambiemos, exclamó.

“Los decretos fueron, por un lado, poner mutas a aquellos ciudadanos y ciudadanas que no utilicen correctamente el tapabocas”, prosiguió el jefe de Gabinete, e indicó que “muchos lo están dejando de usar”, y que observan “un relajamiento y también una saturación de la población”.

“El 7 de diciembre teníamos no más de 10 casos diarios y hoy los casos han aumentado considerablemente”, reiteró, y aseguró que la búsqueda es “evitar un colapso del sistema sanitario”. “Las decisiones se dan a partir de estos indicadores, y siempre en consenso con los profesionales de la salud municipales y de la Región Sanitaria”, manifestó, enfatizando en que “el aumento de casos no se da solo en Ituzaingó, sino que a lo largo de todo el conurbano, fundamentalmente en el primer y segundo cordón”.

Pablo Descalzo, jefe de Gabinete del gobierno de Ituzaingó, conversó con SM Noticias y se refirió a las medidas de restricciones horarias a actividades gastronómicas y culturales que se implementaron en el distrito, antes que lo determinen las administraciones nacional y provincial. A su vez, el funcionario habló sobre las multas que se le podrán cobrar a los vecinos que no usen correctamente el tapabocas. “Queremos evitar un colapso del sistema sanitario”, aclaró.