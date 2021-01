San Isidro: Con protocolo especial, más de cien personas por día disfrutan de Puerto Libre

El protocolo funciona de la siguiente manera: La persona debe llamar por teléfono un día antes para pedir el turno. Antes de ingresar al predio se le toma la temperatura y firma una declaración jurada en la que queda asentado que no tiene síntomas ni convive con una persona infectada de coronavirus. Hay un sistema de burbujas con mesas de 4 a 6 personas según si son convivientes o no. Los baños se utilizan de a una persona y son desinfectados antes de que ingrese otro adulto mayor. Además, deben usar tapabocas, respetar la distancia social y lavarse las manos con frecuencia.

“El predio es muy grande, por lo tanto, si se cumplen los protocolos se puede disfrutar. Es un grupo etario que no podemos arriesgar, pero de ninguna manera pueden estar encerrados en sus casas”, contó el intendente Gustavo Posse tras supervisar el protocolo.