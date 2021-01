El gobierno de Vicente López logra frustrar fiesta clandestina

Tras un largo periodo de no.

En este sentido, enseguida se procedió a identificar a la propietaria del inmueble, quien resultó ser una mujer que adujo saber que se festejaría un cumpleaños pero negó tener relación con lo publicado en la popular red social. Asimismo, casi en el mismo momento, una furgoneta que llegaba a la casa transportando equipos de sonido fue interceptada por los efectivos actuantes y se labró una multa y un acta, sin decomiso de los equipos, acción que no fue habilitada por la jueza de turno.

“La Policía deberá estar muy atenta al tema de las fiestas clandestinas, sorprende que no se entere”, manifestó el intendente Jorge Macri, quien agregó: “¿Cómo puede ser que algo ilegal suceda tan livianamente?”.