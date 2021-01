San Fernando avanza con la vacunación contra el coronavirus al personal de salud

Y Sandra Demaría, asistente dental en el Centro Odontológico, dijo: “Aliento a la gente que se coloque la vacuna, sobre todo, cuidarse uno pero cuidar al otro. Tengo hijos y nietos, y me parece correcto que se vacune. La vacuna funciona, y hay que apostar por ella, porque es lo único que hoy nos puede proteger. La atención fue perfecta, y la vacunación organizada”.

Su compañera, Nancy Acosta, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Cordero, agregó: “Hoy me tocó recibir la vacuna contra el coronavirus, y yo ya lo había contraído antes. Esta es una oportunidad para nosotros, hay que confiar que es para mejor, junto con la distancia social, el uso de barbijo, todo estos recaudos son importantes para que podamos cortar con esto que tuvimos que pasar en 2020, y que este año sea mejor para todos”.

Los profesionales de la salud que recibieron la vacuna “Sputnik V” también opinaron. Cecilia Zapata, técnica radióloga, dijo: “El procedimiento es perfecto: Llegás, la vacuna está en el freezer y la sacan sólo una vez que te sentás, delante tuyo, esperás a que se descongele, la colocan y no duele nada. Ahora estoy esperando a ver si hay alguna reacción que es lo lógico porque con una vacuna es normal, y creo que todos nos tenemos que vacunar, sobre todo en este momento que está en crecimiento porque la gente se relajó, y el personal de salud es el más afectado y tenés que tener esos cuidados, respetando al otro”. “Que los vecinos se sigan cuidando, que se queden en su casa, que usen todos los medios como el alcohol en gel, la lavandina, manteniendo los cuidados que venimos haciendo hace un año, que nada cambia y todo sigue igual”, solicitó la trabajadora de la salud.