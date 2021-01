Las cámaras de publicidad en vía pública contra el intendente Montenegro por una ordenanza que prohíbe a empresas a hacer publicidad

A su vez, especialistas consultados advierten que los municipios no tienen facultades para legislar sobre cuestiones de fondo en materia de publicidad. Es el Congreso Nacional quien legisla al respecto o en su defecto la Justicia quien debe determinar cuándo un tipo de publicidad no corresponde o es ilegal.

Alertan, además, sobre su vaguedad, no solo porque impide a empresas como Argenprop, Zonaprop o Mecado Libre publicitar su marca en la ciudad de Mar del Plata, sumando a otras como Century 21, REMAX o Coldwell Banker, sino que también deja abierta la posibilidad de prohibiciones a otro tipo de franquicias de diferentes rubros.

La misiva, firmada por la Cámara Argentina de Empresas de Publicidad en Vía Pública, la Asociación Latinoamericana de Publicidad Exterior y la World Out Of Home Organization es en respuesta a la aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón, el pasado 29 de diciembre, de la ordenanza municipal -expediente 1727- que prohíbe “la difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo nombre de franquicias, licencias o marcas”.