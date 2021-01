Más de cien nuevos vecinos y vecinas de Morón finalizaron sus estudios mediante el plan Fines

El Fines es un plan nacional que se orienta a jóvenes y adultos que no lograron terminar sus estudios en los plazos formales del sistema educativo, permitiendo cursar materias adeudadas o realizar de forma completa el nivel secundario.

Durante el acto, que se desarrolló al aire libre y con todos los protocolos de cuidado recomendados, Ghi explicó: “El Fines es la posibilidad de garantizar la terminalidad educativa de hombres y mujeres que no pudieron culminarlo durante su trayectoria de adolescente. Esto se da por la decisión política de un Gobierno que genera las posibilidades para que aquello que había quedado pendiente se pueda concretar”.

Se trata de personas que no habían podido terminar sus estudios en los plazos formales del sistema educativo. Completaron sus estudios durante el año de pandemia.