El Municipio recuerda que está disponible una aplicación para conocer al nivel de ocupación de espacios verdes

Se trata de personas que no.

La app es muy simple, no tiene costo ni anuncios y ocupa poco lugar de almacenamiento en los dispositivos móviles. Se puede descargar desde la Play Store de Android ingresando al siguiente link , o a través de un código QR.

También se puede interactuar en el marcador de cada plaza o parque para ver algunas imágenes de archivo del lugar y sus principales servicios: Si tiene juegos infantiles, postas aeróbicas, senderos, lugar de descanso y árboles. Además, si el vecino o vecina considera que el indicador del estado de la plaza no es correcto puede sugerir modificaciones que son evaluadas online desde el Municipio.