El intendente Andreotti recorrió la obra del Jardín de Infantes 902 de doble escolaridad, que se construye a nuevo

La directora general de Obras Municipales, Isabel Dumas, dio los detalles técnicos de la obra: “La propuesta de hacer un jardín de infantes nuevo surgió porque el edificio existente tenía demasiadas deficiencias y no había sido pensado para tal uso. Entonces la decisión del Intendente fue la de invertir en un jardín nuevo, teniendo en cuenta que este es uno de los pocos en la Provincia que tiene doble escolaridad, por lo que le pareció importantísimo tener un establecimiento con todas las comodidades”.

“Estamos haciendo a nuevo el Jardín de Infantes 902, ya hace unos meses se demolieron las viejas instalaciones porque no estaban en condiciones y hoy estamos con la obra avanzada. Este es el jardín más grande que tenemos en el distrito, es de doble escolaridad y está ubicado en el barrio San Jorge”, expresó el jefe comunal.