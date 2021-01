Sin respaldo social ni político, Kicillof no se animó a aplicar el toque de queda

No hay consenso con los intendentes, y un toque de queda sin las herramientas municipales es una medida inaplicable. Por eso Axel Kicillof demora el anunció de las restricciones recomedadas por un decreto nacional que dispone, a discreción de cada gobernador, un cese en la circulación durante la trasnoche y madrugada con el fin de contener el avance del coronavirus en Argentina.

La mayoría de las provincias informó los detalles de qué medidas aplicará y cuáles no, sin embargo, en la de Buenos Aires todavía no están claras las definiciones. La resistencia adelantada por comerciantes de la costa atlántica y la postura a favor de la economía manifestada por intendentes como Jorge Macri, de Vicente López, o Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, pusieron en alerta al gobierno del ex vecino porteño, Axel Kicillof.

La discusión está dada en que si el aumento de los casos en la región tiene que ver con la actividad nocturna, o con las masivas manifestaciones que se dieron semanas atrás en la Ciudad de Buenos Aires, como el velorio de Maradona o las marchas a favor y en contra del aborto.

En la Provincia hablan de un “empeoramiento significativo” de la situación. Se multiplicaron los contagios, mientras que aumenta la ocupación de las camas de UTI con casos de COVID, aseguraron desde el gobierno local.

“Hoy no vamos a tomar definiciones o medidas puntuales, tenemos que contar con la opinión de todos los intendentes”, señalaron desde el gobierno de Axel Kicillof, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires las restricciones se limitaron a cerrar los locales entre la 1 y las 6, pero se podrá circular.