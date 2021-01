Cafiero: “El gobierno nacional lo que fija son pautas, los que deben implementar las medidas son los gobernadores”

Finalmente, el ministro de Turismo, Matías Lammens, confirmó que “la situación no es la misma en todas la provincias ni en todos los municipios, hay algunos que han trabajado mejor y otros que han sido más laxos a la hora de tomar este tipo de decisiones”.

El jefe de Gabinete subrayó, además, que “hay que bajar la circulación y los contagios y para eso están estas medidas que también se toman en el resto del mundo, en algunos lugares de manera más rígida, en otros, menos”. Y acotó: “La pandemia no está superada y hay que seguir cuidándonos. No podemos permitir que haya más casos y que se sature el sistema de salud, que es lo que venimos evitando desde el inicio de la pandemia. Estamos en una situación bisagra, en el mundo y en Argentina”.