Posse valoró que la medida no sea de cumplimiento obligatorio para todo el país. “Está perfecto que se contemple la resolución local, ya que la restricciones no pueden ser generalizadas y se debe medir cómo es el grado de contagios en cada distrito y cómo está preparado su sistema de salud”, señaló.

El intendente de San Isidro precisó que el Municipio seguirá por el momento sin cambios y que no limitará la circulación nocturna. Y afirmó que se reforzará la campaña de concientización para prevenir la propagación del coronavirus.

Posse no aplicará restricciones: “Es importante no cerrar la actividad económica”