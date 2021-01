Una fundación internacional homenajeo al personal de salud sanisidrense

Desde que llegó el coronavirus, el personal de salud no tuvo respiro: Jornadas largas, emergencias, muchísimas horas con barbijos, máscaras, antiparras y demás artículos por estar en la primera línea de fuego. Arriesgaron y arriesgan sus vidas para cuidar y salvar a pacientes en la lucha contra el coronavirus. En reconocimiento a esta labor, la fundación internacional Asez Wao homenajeó a los trabajadores de salud del Municipio de San Isidro con regalos y cartas de apoyo.

