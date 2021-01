Verónica Sabena recorrió las obras del Polo Ambiental en Maquinista Savio y las futuras oficinas administrativas en Ingeniero Maschwitz

“Nuestro intendente ha tomado la decisión política de acondicionar este predio, con la visión de implementar políticas públicas a largo plazo que trascienden los gobiernos y mejoran la calidad de vida de todos los vecinos. Es un proyecto integrador que no solo tiene en cuenta el impacto ambiental, sino también el social ya que incluye a toda la comunidad”, concluyó la jefa comunal interina.

“Estamos muy contentos, avanzando en la obra de forma continua con todos los cuidados necesarios en este contexto de pandemia. Nuestro intendente siempre tuvo la concepción de un Estado presente, que se ve reflejado en la cantidad de obras y proyectos que transforman el partido de Escobar. Pasamos de tener una gestión provincial anterior que no pagó alquileres e hizo que suspendan algunas atenciones, a contar con un Estado municipal, provincial y nacional que vuelven a tener como eje el servicio al vecino”, afirmó Sabena.