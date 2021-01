El gobierno de San Fernando desarticuló fiestas clandestinas en distintos puntos de la ciudad

Por su parte, Juan Molina, coordinador de Orden Urbano, detalló los episodios clandestinos detectados: “Este fin de semana nos enteramos por las redes sociales sobre una convocatoria de una fiesta clandestina en el barrio Aviación y pudimos lograr que no se llevara a cabo con una rápida intervención. En el mismo día tuvimos una denuncia de un vecino sobre una fiesta en la calle Las Heras, donde participaban al menos 70 personas, patrullamos con los móviles y logramos desarticular la concentración de gente junto con la Policía Bonaerense. También hace dos semanas atrás hemos desarticulado una fiesta en una guardería náutica sobre la calle Sauce y pudimos lograr la clausura del establecimiento”.

En ese sentido, remarcó: “También tomamos conocimiento por las cámaras de seguridad monitoreadas desde el Centro de Operaciones de San Fernando y contamos con móviles recorriendo el distrito las 24 horas. Además, acompañamos la prevención contra el coronavirus con mensajes por altoparlantes de nuestras patrullas recordando el uso obligatorio del tapabocas en espacios públicos y la distancia social. Les pedimos a los vecinos que se sigan cuidando, porque la pandemia aún no finalizó”.