Policía se tiroteó con delincuentes que intentaban robar la casa del ex concejal Osvaldo Santoro: Detenidos

Ocurrió esta madrugada, minutos antes de las 3, en el domicilio de Rebizzo al 4900, en Caseros. Tras un alerta vecinal al 911, por la rápida acción del Comando de Patrullas y el COM3F, los uniformados encontraron a los delincuentes en flagrancia, momento en el que se produjo una balacera.

Reducidos, lograron la detención de Julio Vázquez, de 27 años, y Matías Cofano, de 29, quien intentó escapar y resultó con una herida leve de bala en la pierna cuando opuso resistencia armada. Los agentes, ilesos.

Las fuerzas pudieron secuestrar un criquet de auto, destornilladores, una barreta y guantes con los que forzaban una reja con el fin de ingresar en la casa del ex concejal justicialista y reconocido actor. Santoro no estaba en la ciudad, si no que se encontraba de vacaciones en Córdoba con su mujer. No había ocupantes en la casa.

Los malvivientes contaban con un revolver calibre 32 con la numeración limada y el mango envuelto en cinta, desde que el prestaron resistencia frente a la inminente detención.

“Creemos que son los mismos que entraron el año pasado”, dijo Santoro en díalogo con medios. Esto, en referencia a un robo que también sufrió en su domicilio. Esa oportunidad lograron entrar a su casa, aunque no robaron nada.

“Exactamente la misma fecha del año pasado, no es casual, es gente de barrios cercanos, evidentemente donde ven el momento dejan marcas”, sostuvo Santoro, quien agradeció “profundamente” el accionar de la Policía.