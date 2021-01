Achával y Arrondo en el Pellegrini para impulsar el deporte

El programa nacional Potenciar Deporte, lanzado en diciembre, apunta a fortalecer la inclusión y el desarrollo deportivo comunitario, a través de la asistencia de recursos y la capacitación de las personas que reúnen a la comunidad en torno al deporte. El programa contempla más de dos mil Proyectos de Iniciación Deportiva distribuidos en todo el país, el acondicionamiento de sus espacios (plazas, potreros, parques, etc.) y la entrega de elementos deportivos.

