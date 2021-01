Zabaleta amenazó a quienes organicen fiestas clandestinas y tildó de “miserable” a la oposición

“Tenemos una oposición miserable, no tiene otro término. Se la pasaron diciendo barbaridades. Miran tanto a Europa y está cerrada, parece que no lo entienden”, finalizó.

Asimismo, el alcalde cargó contra quienes organizan fiestas clandestinas y advirtió: “Les vamos a caer con todo el peso de la ley, no van a tener ganas ni de festejar su cumpleaños”.

“Vemos gente que camina sin barbijo y esto no es joda. El virús mató a 40 mil argentinos y 300 vecinos de Hurlingham. Necesitamos un cambio, parece que la noticia de la llegada de la vacuna los relajó”, señaló además.