El gobierno restringirá desde mañana la circulación nocturna para bajar los contagios de coronavirus

No todos los municipios se encuentran en una situación epidemiológica compleja, por lo cual en el gobierno consideran que “no sería lo mejor establecer un cierre generalizado”.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires se analiza la tasa de incidencia por distrito, con el objetivo de que aquellas ciudades que están en una mejor situación epidemiológica no tengan que acatar las nuevas restricciones que vayan a implementarse.

Fuentes del Ejecutivo porteño indicaron que el foco de la estrategia de la Ciudad está puesto “en reducir los encuentros sociales” y en “recuperar la responsabilidad social y cívica que supimos tener” en los primeros meses del aislamiento por la pandemia. Asimismo, en lo inmediato, en la Ciudad de Buenos Aires no creen en la necesidad de restringir la circulación y, además, afirman que la ocupación del sistema sanitario sigue siendo estable.

“Queremos que la temporada continúe y sea de cuidados. Queremos defender el trabajo, la producción y los comercios. Necesitamos que se extremen cuidados para que la temporada pueda continuar. La temporada no se va a ver alterada en lo más mínimo por esto”, sostuvo el ministro coordinador.

En esa línea, Cafiero no dio mayores precisiones sobre el contenido del decreto, pero aseveró que las restricciones que serán anunciadas en las próximas horas “no van a alterar la temporada” de verano.