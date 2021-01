Deantoni: “Entendimos que la solidaridad era el camino y ese fue el lema que nos motivó” durante todo el año pasado

A su vez, el gremialista señaló que todos los elementos de seguridad para evitar contagios, como barbijo, máscaras o alcohol en gel, “lo proveyó la Asociación Bancaria”. “Después las patronales se hicieron presentes, aunque no todas, pero el puntapié inicial fue nuestro”, informó. “También desarrollamos instructivos para explicarles a cada compañero de que se trataban las medidas de prevención, y conseguimos la instalación de mamparas aislantes”, continuó, pero reconoció que “lamentablemente todo esto es a veces insuficiente y tuvimos que lamentar muchos compañeros infectados y algunos fallecidos”.

También destacó la campaña de vacunación antigripal que realizó la Delegación San Martín – Tres de Febrero “para trabajadores bancarios, personal de limpieza y trabajadores de seguridad”. “Y no solo nos quedamos en nuestra tarea de asistir y representar a los compañeros, también tendimos nuestros brazos hacia los sectores más vulnerables, y silenciosamente colaboramos con comedores y merenderos, e interactuamos con las organizaciones sociales de la región formando parte de una red solidaria para estar sosteniendo a los más vulnerables. Eso nos reconforta, y nos hermana con quienes también militan por el bien común”, añadió.