Lucas Ghi encabezó la presentación oficial del programa Día Verde

En ese marco, la directora del CEAMSE destacó que “la importancia es absoluta porque nosotros estamos logrando que lleguen al parque que tiene el CEAMSE, el material con el que tiene que trabajar”. “La separación es importante porque les da más recursos a los trabajadores, dignifica sus tareas y me parece que es lo que vamos a empezar a mostrar en todos los municipios, que se puede hacer. Hay mucha idea de que no se puede hacer pre-selección domiciliaria y ustedes están demostrando que se puede”, añadió.

Esta iniciativa, que se implementó antes del 2015, volvió a ponerse en funcionamiento hace más de un mes y se extiende de manera paulatina en el distrito. La misma, está basada en un esquema de recolección de residuos reciclables, que se realiza los días miércoles donde solo se recogen residuos como papel, plástico, vidrio y metales, por lo que no se deberá sacar la basura ordinaria, es decir restos de comida, pañales descartables, yerba, o cualquier residuo húmedo.