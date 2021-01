Tigre inició una campaña de concientización sobre normas sanitarias para los comercios de la ciudad

Al respecto, Ignacio Borda Rojas, director general del área de Inspección General, comentó: “Realizamos esta campaña para reforzar las medidas que son de público conocimiento: el uso de tapabocas, la frecuente higienización de manos y el distanciamiento social para evitar aglomeración de gente dentro de los locales. Los comerciantes recibieron la información gratamente, ellos son los principales interesados en que esta situación no se profundice”.

