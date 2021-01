En minutos, cinco delincuentes asaltan a un matrimonio en su casa de y le roban dos vehículos y objetos de valor

Por último, el matrimonio indicó que los delincuentes “tenían guantes y capuchas”, por lo que no logaron identificar alguna seña particular.

“Les decía que todavía no habíamos cobrado, que no teníamos plata. Se llevaron un poco de dinero que tenía en un cajón”, agregó Karina.

La mujer aseguró ante la prensa que la agarraron del cuello mientras que a su esposo y a su familiar les pegaron un culatazo en la cabeza y los hicieron ingresar a los tres a un dormitorio. “Fue muy violento. A mí me pegaron una piña en la cara”, relató la mujer.