Siguen los puestos de asistencia para la preinscripción de la vacuna contra el coronavirus

En el marco del plan estratégico de vacunación contra virus, el Municipio también habilitó líneas de asistencia telefónica para complementar esta acción y llegar a las personas que necesiten ayuda o no cuenten con el acceso tecnológico para ingresar al formulario digital. Los vecinos y vecinas podrán llamar al 0800-666-6766 -Atención al Vecino- o comunicarse con las Unidades de Gestión Comunitaria más cercanas, de lunes a viernes de 9 a 16.

This site is protected by wp-copyrightpro.com