Comenzaron las escuelas deportivas y recreativas de verano en San Isidro

El Campo de Deportes 9, pensado para los adolescentes de 13 a 17 años, tiene al río como gran atracción. Allí practican deportes náuticos como Kayak, Laser, Stand Up Paddle, Windsurf y Vela, entre otros.

En un momento de extrema preocupación por el rebrote de casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el jefe comunal destaca los cuidados y la responsabilidad de los vecinos del distrito. Y asegura: “Mientras que se cumplan las medidas de bioseguridad no vamos a cerrar nada. Debemos cuidar las fuentes de trabajo y la actividad económica”.

En los campos de deportes, los niños y niñas tienen unos 50 minutos de pileta, practican deportes como Fútbol, Rugby, Gimnasia Artística, Voleibol, Taekwondo, Hockey, Kayak y Vela, además de diversos juegos deportivos. Y para este año tan particular, se incorporaron actividades escolares como compresión de textos, poesías y trabalenguas.

Por primera vez, no hay una jornada única y los grupos de chicos y chicas son muy reducidos en cada uno de los campos de deportes municipales. Todos tienen que concurrir con barbijo y hasta deben tener un barbijo de repuesto en la mochila.