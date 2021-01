De la Torre adelantó “un sistema electoral propio de San Miguel” para las próximas elecciones

Siempre polémico, el ex ministro de Gobierno provincial, ya precandidateado a la gobernación, da otro paso por la autonomía municipal y habló de una boleta única distrital para las elecciones legislativas de mitad de año. Hay “muchos fallos judiciales que han dicho que los municipios son autónomos”, sostuvo como base legal para avanzar con la medida. Duro con Diego Santilli y su proyecto por desembarcar en territorio bonaerense.

Con ironía, de la Torre reflexionó sobre la “genuflexión del presidente (Alberto Fernández) y los intendentes -justicialistas- del conurbano hacia Máximo Kirchner respecto a la presidencia del PJ”, lo que expone dos expresiones del peronismo: “una la del kirchnerismo y sus amigos, y la de quienes siempre nos opusimos a la conducción de La Cámpora”.

Joaquín insistió con la existencia de un “falso albertismo”, y exclamó que “los intendentes del PJ y los gobernadores ya se entregaron”.

Seguidamente, en un mensaje a la militancia peronista, instó a “hacerse de La Cámpora, o venirse con nosotros”.

En la construcción que encara de la Torre no hay presencia de intendentes en el cargo, a pesar de que “hay muchos ex intendentes que se fueron con sus municipios ordenados”.

A pesar de encarar un proyecto peronista, el hombre de Bella Vista dice no haber dejado de formar parte de Juntos por el Cambio. “Hay que construir un frente opositor en la provincia y debe ser conducido por peronistas con experiencia, y que se hayan enfrentado al kirchnerismo desde el comienzo”, sostuvo.

“Tengo vocación de gobernar la provincia de Buenos Aires”, adelantó el ex ministro, quien expone como caso de éxito su gestión en San Miguel, “con datos importantes en seguridad, primera infancia, o la educación, logros que están para ver”.

“Basta de ‘chachara’, necesitamos tipos que puedan mostrar qué hicieron y cómo transformaron”, opinó el ex jefe comunal, quien seguidamente destacó el sistema de seguridad creado en San Miguel con eje en una Policía Municipal, “el que ha bajado sistemáticamente el índice del delito”.

En su proyecto por la gobernación, de la Torre “no haría uso de la estructura fabulosa que tiene la provincia, que son los 135 distritos”, algo que a María Eugenia Vidal “le costó”, no hacer.

“Los mejores socios que tiene un gobernador son los intendentes”, consideró, y sobre la posibilidad de una mayor autonomía de los municipios, el ex alcalde dijo que “es Ley Constitucional desde 1994, y la Corte siempre dijo que está vigente”.

En la misma línea de la autonomía, de la Torre adelantó la posibilidad de que en las próximas elecciones “presentemos un sistema electoral propio de San Miguel”, con la seguridad jurídica de que “muchos fallos judiciales que han dicho que los municipios son autónomos”.

Sin detalles puntuales, el dirigente habló de una boleta única de papel, modelo similar al utilizado en las elecciones de la provincia de Santa Fe.

Mientras aguardan si avanza el proyecto que tienen varios intendentes del Pro, los que impulsan el desdoblamiento de los comicios de la categoría nacional y la boleta única a nivel provincial, “podríamos hacer una norma para la Municipalidad de San Miguel”.

Suena fuerte la idea de que el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, baje a la provincia en 2023 como precandidato a gobernador bonaerense. “No tiene domicilio en la provincia, y además, estuvo comiendo conmigo y no me habló de ese proyecto”, exclamó Joaquín de la Torre.

“La provincia no es inviable, sí es inviable porteños que vienen a gobernarla y se van lo más rápido posible”, y eso, dijo “pasó con los últimos gobernadores, que no conocen los problemas y no pueden gobernar”.

En otro orden, a partir de la recientemente aprobada Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, proyecto al cual desde su espacio se opusieron fuertemente, identificados en el movimiento “Salvemos las dos vidas”, de la Torre dijo que “el más absoluto de todos es el derecho a la vida, y dejar en manos de un gobierno la decisión de cuándo una vida es deseable y no deseable, parece peligroso”.

“Ahora son los bebitos que no salieron del vientre, mañana serán los viejos que me molestan, y en algún momento pueden ser otras cosas”, opinó.

Mientras tanto, equipos trabajan en el análisis de la posible inconstitucionalidad de la normativa.

Llegando al final de la charla con SM Noticias, consultado sobre el manejo de la pandemia de coronavirus por parte del gobierno de Alberto Fernández, Joaquín de la Torre reflexionó que “no tuvieron vocación de aprender ni de buscar consensos”.

El ex hombre del massismo criticó que el Ejecutivo Nacional no haya convocado a los máximos referentes de la oposición “para recibir ayuda en una mesa lógica para que entre todos pudiéramos resolver los problemas”.

“Hay soberbia y búsqueda de ventajas políticas”, entiende de la Torre, y analizó que “si encerrás durante meses a la gente sin altos contagios, cuando suban los casos, ya nadie le va a temer al ‘cuento del cuco'”.

Frente a las aglomeraciones en las playas bonaerenses que generar debates por estos días, de la Torre entiende que “los chicos de 18 años estuvieron meses y meses en sus casas, sin poder salir, y no es una irresponsabilidad, es haber usado el miedo en un mal momento”.

“Hay que hablar más de usar barbijo, de la distancia social, de cuidar a los mayores, siendo inteligentes y generosos, lo que le falta al gobierno en el manejo de la pandemia”, finalizó.