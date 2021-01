Peligroso incendio de un colectivo fue advertido gracias a las cámaras del Centro de Operaciones Tigre

Desde la base de monitoreo del COT se solicitó la presencia de las autoridades y de bomberos voluntarios de la zona, que actuaron rápidamente para controlar el siniestro. No hubo heridos. El Municipio de Tigre tiene más de 2 mil cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

En el centro de la ciudad, el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre advirtió el inicio del incendio de un colectivo sobre avenida Cazón y Bordieu. Rápidamente agentes locales, Defensa Civil, Tránsito y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tigre montaron un operativo para mitigar las llamas del vehículo, que no tenía ocupantes.

El sistema de monitoreo del COT captó un vehículo desprendiendo humo a causa de un desperfecto técnico. Los efectivos locales intervinieron de inmediato junto al cuerpo de bomberos del centro de la ciudad, agentes de Tránsito y Defensa Civil. No hubo heridos.