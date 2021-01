Por ahora, Kicillof e intendentes descartaron volver a las restricciones, pero adelantaron que habrá más controles

Con respecto al nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, el funcionario indicó que “todavía estamos bien, debido a que al inicio de la pandemia duplicamos la cantidad”. No obstante, “al ritmo que vienen creciendo los casos, en poco tiempo podríamos tener en franca tensión al sistema sanitario”, indicó. Por último, con respecto al proceso de vacunación, explicó que “al día de hoy tenemos asignadas 123 mil dosis para la Provincia y esta semana se terminan de entregar a los 135 municipios”.

Kicillof señaló, en el mismo sentido, que “esto no terminó y hay que concientizar a toda la población” para lograr nuevamente poner bajo control la expansión de la enfermedad. En tal sentido, agregó: “Cómo seguimos depende de cómo nos comportemos como sociedad”.