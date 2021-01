Abrió sus puertas la colonia de vacaciones en Malvinas Argentinas

Por motivo de la pandemia de coronavirus, no se utilizaron las sedes de los polideportivos de Los Polvorines y Pablo Nogués, así como también quedó descartado el Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina. El lugar elegido para desarrollar las actividades de la colonia durante este verano fue solamente la Sociedad Alemana de Gimnasia, ubicada en Los Polvorines.

Juan Pablo Matas, director de Deporte Social y Desarrollo Comunitario del distrito, comentó: “Es un año especial, en el que nos ha tocado adaptar todas las actividades a esta nueva normalidad, con los protocolos necesarios para dar inicio a la colonia. Los vecinos pueden anotar a sus hijos en periodos vacacionales de 15 días, lo cual nos da la posibilidad de que más chicos accedan a la colonia. Implementamos burbujas sanitarias de 15 chicos por pareja pedagógica, compuesta por un profesor y una profesora a cargo de las actividades, con lugares asignados para cada grupo y con uso específico de materiales para que no se mezclen con los demás. Estamos encima de cada detalle para garantizar la salud de nuestros chicos y que más allá de todas estas medidas puedan tener una estadía entretenida y que la pasen bien”.