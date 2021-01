Covid: Se impondría un toque de queda nocturno en el Gran Buenos Aires

En una reunión que se lleva a cabo esta mañana en San Bernardo entre Axel Kicillof e intendentes bonaerenses -algunos vía Zoom- se busca delinear la medida para que cause el menor impacto. De todos modos, hay posiciones encontradas y muchas dudas sobre la efectividad de la prohibición de circulación y la capacidad del Estado de evitar pequeñas rebeliones impulsadas por el hartazgo tras meses de confinamiento, lo que no sucedió en otros países que confinaron a su población por apenas semanas.

El toque de queda -toque sanitario, según le dicen con simpatía desde el gobierno bonaerense- regiría desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, horario en el que los ciudadanos no podrán salir de su casa. Como ocurrió durante la cuarentena, serán las fuerzas de seguridad las encargadas del control social por las calles de la Provincia.

Tras una reunión con intendentes de la costa, Kicillof brindó una conferencia de prensa en la que sólo volvió a pedir que se respeten las medidas sanitarias de distanciamiento y no realizó ningún anuncio.

El argumento del gobierno de Axel Kicillof es evitar las grandes aglomeraciones que se vienen dando en las últimas semanas a razón de las vacaciones de verano. No obstante, las imágenes de masividad social que más impacto causaron se dieron durante horarios vespertinos.