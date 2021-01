El intendente Ariel Sujarchuk anunció cambios en el gabinete municipal

Por su parte, Moisés Catelotti se suma como director del área de Juventud, y compartirá funciones con Micaela Bradichansky. La Reserva Educativa de Ingeniero Maschwitz tendrá un nuevo titular, el ex consejero escolar Mauricio Gutiérrez. Al mismo tiempo se crea la Unidad Ejecutora del programa nacional Potenciar, y al frente estará Claudio Pérez.

La ex defensora del Pueblo, Rocío Fernández, también se suma a la gestión municipal como subsecretaria de Acceso a Derechos Ciudadanos, Mediación Vecinal y Transparencia. Dependerá de la Secretaría de Gobierno que encabeza Javier Rehl. A su cartera también se incorpora Marcela Giudice como directora general de Educación.

“Quiero agradecer y destacar la labor de Graciela Cunial al frente del área de Seguridad y Prevención Comunitaria en estos cinco años de gobierno. Junto a ella concretamos una transformación histórica en todo el partido de Escobar, con la incorporación de recursos humanos y tecnológicos, así como la implementación de experiencias innovadoras, como ‘Ojos y oídos’, el COE, el Scanner Móvil y la División Canina, todas iniciativas que hicieron de nuestro distrito un referente provincial en la lucha contra el delito y el narcotráfico. Ella seguirá ligada a la gestión, ya no en el fragor del día a día, sino volcando toda su trayectoria en planificar acciones y programas que nos pongan siempre un paso adelante para garantizar la paz y armonía de nuestra comunidad”, expresó Sujarchuk.