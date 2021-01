Cianobacterias en el rio: continúan los monitoreos, campañas de prevención y de tratamiento de agua

Se recuerda no utilizar las aguas para consumo humano y animal, higiene personal ni recreación. Ante síntomas como vómitos, diarrea, erupciones en la piel, conjuntivitis, temblores y/o debilidad muscular, llamar a los centros de salud “Carapachay” 4728-0056 y “Rio Capitán” 4728-0525, o comunicarse con telemedicina por Whatsapp al 15-6860-7325 o 15-5715-0600.

“Ya hemos recibido los primeros resultados de la técnica del pozo con el tanque enterrado y perforado y los resultados han sido favorables, ya que no se han detectado cianobacterias. Sin embargo, es importante recalcar la necesidad de clorinar luego del filtrado natural del humedal”, expresó la directora general de Gestión Ambiental, María Paz Mazzola.