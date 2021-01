Sujarchuk inauguró la temporada de las colonias municipales y pidió arrancar un “verano pandémico”

Por último, Ariel Sujarchuk volvió a referirse a la pandemia, enfatizando que “si la curva sigue creciendo no va a quedar otra alternativa más que volver a restringir”, y advirtiendo que “lo que le pasa al mundo nos va a pasar a nosotros, y la única manera de evitarlo es con los cuidados personales”. “Por eso le pido a todos que arranquemos un ‘verano pandémico’, y eso significa no perder los cuidados”, cerró el intendente.

Consultado sobre la reapertura de actividades recreacionales, el mandatario expresó que “si el pueblo de Escobar sigue cuidando las medidas básicas, que son claras y fáciles de cumplir, seguramente vamos poder continuar con esto, si no lamentablemente vamos a tener que volver a restringir las actividades”.

En consonancia con los recaudos con respecto a la pandemia de coronavirus, el mandatario afirmó: “En Escobar venimos sosteniendo hasta donde se puedan los protocolos, pero para que no se tenga que volver a cerrar todo le tengo que pedir a la sociedad que se tome esto con responsabilidad”. Señaló además que “la curva de contagios que se esperaba para marzo está sucediendo en pleno enero”.

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, inauguró la temporada de colonias veraniegas en el partido, durante una recorrida por el Polideportivo Luis Monti. “Estamos muy contentos de poder abrir las colonias, somos uno de los pocos municipios que logró establecer el protocolo para que funcionen”, dijo Sujarchuk, agregando que “este año todas las colonias funcionan en cápsulas, que son grupos de 20 chichos que no se mezclan unos con otros, para evitar esparcir el virus ante posibles contagios”.