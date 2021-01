Zencich y Juntos por el Cambio rechazaron aumentos a los impuestos en Merlo

Este martes se llevó a cabo la sesión ordinaria de prórroga y la asamblea de concejales y mayores contribuyentes para tratar la ordenanza fiscal e impositiva para el año 2021, a la que el interbloque Juntos Por el Cambio, liderado por David Zencich le dio la negativa.

Semanas atrás, el cuerpo aprobó la preparatoria fiscal e impositiva que delineaba la ordenanza que se trató finalmente en las últimas horas. En esa sesión, el líder de la oposición merlense adelantó, con críticas, que la propuesta de aumentos en los impuestos rondaba el 35 por ciento, pero que en algunos casos superaba el 55 por ciento.

El presupuesto elaborado fue aprobado en la asamblea contó con el apoyo de todo el arco oficialista del bloque Unidad Ciudadana (PJ), Frente Renovador y el concejal Eduardo Varela, recientemente sumado al menendismo a través del bloque unipersonal Juntos Por el Diálogo.

En tanto que los ocho concejales de la oposición aunados en el interbloque Juntos Por el Cambio, el monobloque Haciendo el Cambio Realidad, y el bloque Verdad y Justicia votaron por la negativa al ajuste propuesto por el Intendente Gustavo Menéndez.

El Concejal David Zencich se mostró muy crítico frente a estos proyectos: “No apoyamos la ordenanza fiscal e impositiva y el presupuesto 2021 que propone Menéndez, ya que nos condenan a la inseguridad, aplicando un muy bajo porcentaje para combatir la inseguridad incluso, menor que el del corriente año y castiga a los vecinos con un aumento en los impuestos que llegan, en algunos casos hasta el 60%, atando solamente a un aumento del 30% del Salario Municipal, ajustando al que más necesita”.

En un comunicado a través de las redes sociales, el edil agregó: “Sabemos de la importancia para el municipio de contar con las herramientas de gobernabilidad, pero nuestro principal deber es cuidar los recursos de todos los vecinos y no podemos acompañar con un voto a ciegas”.

Al momento de la votación de la preparatoria, semanas atrás, Zencich había manifestado: “Entendemos que no hay que desfinanciar al gobierno municipal, pero no pueden aumentar los impuestos hasta el 60%”.

“No se está cuidando al contribuyente, y muchos de ellos podrían no llegar a cumplir con sus

pagos”, agregó.

“Ahora aplican un impuesto desmedido y vuelven a castigar a los comerciantes que la pelearon durante este año que fue muy difícil para todos y quedó en evidencia que el municipio no hizo nada para ayudarlos”, dijo el presidente del bloque Cambiemos Merlo.