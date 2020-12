El Municipio de San Fernando y el Ministerio de Desarrollo Social entregaron kits deportivos y equipamiento a clubes

Andreotti consideró que esta “es una muy buena noticia para cerrar el año con los clubes”, y celebró el resultado de “un trabajo articulado que se hizo junto con el Ministerio de Desarrollo Social, otorgando pelotas de fútbol y de básquet, aros, elementos de boxeo, camisetas y más materiales deportivos”. “También equipamiento necesario para mejorar sus instalaciones, para que puedan poner a tono sus sedes tras un año tan difícil, en el que no han podido tener sus puertas abiertas”, remarcó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com