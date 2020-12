Tres de Febrero creó la “monotasa” para reducir la presión impositiva de los comerciantes

Con esta incorporación se eliminan varias tasas, su superposición y la complejidad para el contribuyente. “Un 40% de las empresas del distrito contarán con este sistema, beneficiándose no solo por el menor impacto tributario, sino también por la simplificación que implica la unificación de varias tasas en una sola y más económica”, explicó el intendente Diego Valenzuela. “Esta fue aprobada en un marco de diálogo entre oficialismo y oposición porque entendemos que nos permitirá sostener el ritmo de servicios y obras y potenciar el perfil pyme y comercial de Tres de Febrero”, agregó.

