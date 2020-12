Usan un auto para tirar abajo el portón de la casa y robarle a un matrimonio de jubilados

Además, explicó que luego, al hablar con la policía, le contaron que los mismos ladrones “venían de un raid”, ya que el auto que usaron “lo habían robado y por eso no les importó chocarlo contra el portón” y que se investiga “si son los mismos que luego fueron a robar a un centro médico de Billinghurst”.

“Gracias a Dios cuando mamá se despertó, ya se habían ido. A ella no le hicieron nada, pero se desesperó cuando lo vio a papá ensangrentado”, agregó.

“Primero revolvieron un par de cajones pero al ver que no encontraban nada de valor, decidieron ir a despertar a mi papá de un culatazo en la frente”, relató la hija del hombre a quien le dijeron: “Dame toda la plata”.

Allí, primero intentaron barretear la puerta de acceso al garaje, pero como no lograron abrirlo, le indicaron al tercer cómplice, que actuaba de chofer, que pusiera el auto de culata y empujara a modo de ariete, una de las hojas del portón.