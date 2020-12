Vicente López sigue incentivando la compra en los comercios de cercanía

Vicente López creó el Programa de Apoyo Económico a Comercios No esenciales, con el fin de brindar una ayuda económica, a través de la entrega de un subsidio, a 2000 negocios, muchos de los cuales no han podido abrir sus puertas debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio. A esta medida se suma la eximición de la tasa de seguridad e higiene del segundo semestre del año.

