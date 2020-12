Zabaleta supervisó el inicio del plan de vacunación contra el coronavirus en Hurlingham

“Estamos cerrando el año con mucha esperanza para arrancar la nueva normalidad y que la economía se recupere, que vuelva el trabajo en esta Argentina que tuvo cuatro años muy difíciles entre 2015 y 2019 y cuando empezábamos a ponerla de pie vino esta pandemia, pero no hubo un solo vecino que le faltara una cama de terapia intensiva o un respirador, esto hay que ponerlo en valor”, completó. Y finalizó: “Le pedimos a todos que se sigan cuidando, esto no pasó, hay que seguir usando el tapaboca, mantener la distancia social, ya tenemos vacuna pero los casos se incrementaron, confiamos en nuestro pueblo”.

