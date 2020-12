Malvinas Argentinas es parte del programa Casa Propia

El intendente de José C. Paz,.

El jefe comunal afirmó: “Este convenio nos da la posibilidad de poder desarrollar soluciones concretas para vecinos que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda digna. A través de un formato diferente, alternativo, innovador y transparente, como lo es el Fondo Solidario que impulsó Jorge Ferraresi, para que esto continúe en el tiempo y poder ayudar a muchas más familias en cada distrito, en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina”.