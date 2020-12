Gustavo Posse recorrió el Paseo de Bicicletas Nocturno, un clásico de San Isidro

Debido a la pandemia, a diferencia de otras oportunidades, este verano la propuesta no ofrece clases de Running, Zumba, Ritmos Latinos ni Acondicionamiento Físico, y funciona con un protocolo sanitario que establece el uso de tapabocas, respetar el distanciamiento social y aplicarse con frecuencia alcohol en gel.

“Poder aprovechar los miércoles y viernes, al aire libre, haciendo deporte, caminando alrededor del Hipódromo, o tomando un maté en el pasto está bárbaro. Son noches lindas de verano ideales para distenderse, y queremos que el vecino use y disfrute del espacio público”, afirmó Posse.