Comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus en Morón

Acerca del procedimiento en los centros de vacunación, Latorraca detalló que “está todo previsto para que no haya una gran acumulación de personas, porque sí bien hay mucha necesidad de vacunar a toda la población, es fundamental que continuemos con todos los cuidados necesarios para evitar la propagación del virus”. “Cada una de las escuelas donde se vacunará va a contar con los freezers necesarios y con grupos electrógenos por alguna eventualidad, y lo mismo estará dispuesto en el Hospital Municipal. Además, ya tenemos armado en el Vacunatorio Municipal un freezer especial, con mayor capacidad, para resguardar vacunas”, añadió.

