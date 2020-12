Por unanimidad, aprobaron el presupuesto para el 2021 presentado por el intendente Ghi

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Juan Nardo, expresó: “Como espacio político, consideramos al presupuesto anual como la ley madre, la herramienta que le damos al Ejecutivo para que ejecute sus políticas públicas. Seguramente, no coincida con el que nosotros hubiéramos hecho pero entendiendo que el que gana las elecciones tiene la facultad y la legitimidad para presentar el proyecto que mejore la calidad de vida a los vecinos y vecinas; y nosotros como oposición tenemos la facultad para acompañar, controlar y respetar porque principalmente creemos en la democracia y la respetamos”. “Nosotros vamos a acompañar este proyecto pero vamos a marcar lo que creemos que es necesario revisar y poner atención a algunos aspectos, siempre con la finalidad de mejorarle la calidad de vida a los moronenses”, completó.

Para el 2021, la Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos proyecta profundizar la implementación de la Ley Micaela. Dicha norma insta a capacitar de manera obligatoria en prevención de las violencias por razones de género, a todas las personas que se desempeñen en la función pública. También, se promueve la implementación del cupo laboral trans con el objetivo de alcanzar una proporción de la planta laboral no menor del 1 por ciento. A su vez, promoverá el programa MENSTRUAR, que tiene por objetivo promover el acceso a información segura, garantizar el acceso equitativo a los productos cuidado menstrual.