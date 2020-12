Sujarchuk y Ferraresi firman acuerdos para construir hasta seiscientas viviendas en el partido de Escobar

Con una inversión de unos 890 mil millones de pesos, a través del programa Casa Propia el gobierno nacional construirá 220 mil viviendas en los próximos 3 años, así como se generarán 20 mil lotes con servicios para familias que no cuentan con un terreno y se brindarán 24 mil créditos para edificaciones.

