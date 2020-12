Sujarchuk impulsó un proyecto para reforzar las medidas de seguridad en las lagunas artificiales y naturales de los barrios privados

Además, la ordenanza contempla que las administraciones de los barrios privados deberán controlar de manera estricta el cumplimiento de dichas normas, así como garantizar herramientas y los medios de rescate. Por último, queda prohibido nadar en los espejos de agua que no estén autorizados para tal fin y también la práctica de cualquier tipo de actividad acuática en horario nocturno.

